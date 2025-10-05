ABD basınından çarpıcı iddia! 'Sumud’u vurun' emrini Netanyahu verdi

ABD merkezli CBS News’in istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Küresel Sumud Filosu’na ait 2 tekneye geçen ay Tunus’ta yapılan İHA saldırılarının talimatını bizzat İsrail Başbakanı Netanyahu verdi. Bu talimat doğrultusunda harekete geçen İsrail güçleri, 8 ve 9 Eylül'de bir denizaltından İHA’lar fırlatarak Tunus'un Sidi Bou Said Limanı açıklarında demirli bulunan teknelere yangın çıkarmaya yarayan cihazlar bıraktı. Bu nedenle teknelerde yangın çıktığı hatırlatılan haberde, yangın çıkarıcı silahların sivil halka veya sivil hedeflere karşı kullanılmasının uluslararası insancıl hukuk ve silahlı çatışma hukuku uyarınca kesinlikle yasak olduğu vurgulandı.