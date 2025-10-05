Yeni Şafak
ABD basınından çarpıcı iddia! 'Sumud'u vurun' emrini Netanyahu verdi

5/10/2025, Pazar
İsrail’in Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na (GSF) yönelik son müdahalesine dünyadan tepkiler sürerken, ABD basınından çarpıcı bir iddia geldi.

ABD merkezli CBS News’in istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Küresel Sumud Filosu’na ait 2 tekneye geçen ay Tunus’ta yapılan İHA saldırılarının talimatını bizzat İsrail Başbakanı Netanyahu verdi. Bu talimat doğrultusunda harekete geçen İsrail güçleri, 8 ve 9 Eylül'de bir denizaltından İHA’lar fırlatarak Tunus'un Sidi Bou Said Limanı açıklarında demirli bulunan teknelere yangın çıkarmaya yarayan cihazlar bıraktı. Bu nedenle teknelerde yangın çıktığı hatırlatılan haberde, yangın çıkarıcı silahların sivil halka veya sivil hedeflere karşı kullanılmasının uluslararası insancıl hukuk ve silahlı çatışma hukuku uyarınca kesinlikle yasak olduğu vurgulandı.

ŞÜPHELİ SALDIRI AYDINLATILMADI

Gazze’ye yardım götürmek üzere 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Tunus'un Sidi Bou Said Limanı açıklarında beklediği sırada şüpheli İHA saldırılarının hedefi olmuştu. 8 Eylül'de Portekiz bayraklı "Family" teknesi, 9 Eylül'de ise İngiltere bayraklı Alma teknesine İHA’lar tarafından şüpheli yabancı cisimler bırakılması sonucu teknelerde yangın çıkmıştı. GSF, her iki teknede çıkan yangınların mürettebat tarafından söndürüldüğünü ve yaralanan kimsenin olmadığını duyurmuştu.



