Eurovision’u boykot çağrısı: Soykırımcıyla aynı pistte yer almayın

Hollanda, İspanya, İrlanda ve Slovenya, İsrail’in katılımı nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekilme kararı aldı. Polonya ve Belçika ayrılmayı tartışıyor. İspanya devlet televizyonu RTVE diğer ülkelere de boykot çağrısı yaptı.
Eurovision şarkı yarışmasının organizatörü Avrupa Yayın Birliğinin (EBU), bütün itirazlara rağmen İsrail’in yarışmaya katılmasına izin vermesi sonrası, Avrupa halkları, ülkelerinin yarışmaya katılmaması için kampanya başlattı. Hollanda, İspanya, İrlanda ve Slovenya’nın yarışmadan çekilme kararı alması sonrası Polonya'da ve Belçika’da da benzer bir tutum sergileme çağrısı yapıldı. Sosyal medyadan yürütülen kampanyalara siyasetçiler duyarısz kalamazken, Polonyalı Milletvekili Marcelina Zawisza, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Eurovision'dan çekilmeyi açıklayan ülkelerin doğru tutum sergilediklerini vurguladı. Zawisza, paylaşımında, "Gazze'deki soykırımın halen sürdüğünü görmezden gelmek istemiyorlar. Bu doğru bir tutum. İsrail, Rusya gibi boykot edilmelidir" ifadesine yer verdi. Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Polonyalı Milletvekili Robert Biedron, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, "Ellerimize kan bulaşmasını istemiyorsak biz de bu şovu boykot ederek çekilmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.
MASKELİ SİYONİST SPONSOR
Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’yı düşünmeden Eurovision’dan meneden EBU’nun İsrail konusunda gösterdiği iki yüzlü tavır dikkat çekerken yarışmanın sponsorlarından biri olan Morocconail kozmetik firmasının İsrail ile bağlantısı dikkat çekiyor. Üretiminin tamamını Tel Aviv yakınlarında kurduğu fabrikalarında yapan şirket, ürünlerinde kullandığı Argan yağının Fas menşeli olmasını öne sürerek ismini “Morocconail” olarak belirledi. Ancak bu ismin şirketin İsrail ile olan bağlantısını maskelemek için kullandığı düşünülüyor. Öte yandan, EBU’nun İsrail’e Eurovision’a katılım izni vermesine Gazze’deki soykırım sürecinde işgal ordusuna en fazla silah sağlayan ülkelerden biri olan Almanya’nın alkış tutması da dikkat çekiyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılabilmesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.