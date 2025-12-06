Eurovision’u boykot çağrısı: Soykırımcıyla aynı pistte yer almayın

Eurovision şarkı yarışmasının organizatörü Avrupa Yayın Birliğinin (EBU), bütün itirazlara rağmen İsrail’in yarışmaya katılmasına izin vermesi sonrası, Avrupa halkları, ülkelerinin yarışmaya katılmaması için kampanya başlattı. Hollanda, İspanya, İrlanda ve Slovenya’nın yarışmadan çekilme kararı alması sonrası Polonya'da ve Belçika’da da benzer bir tutum sergileme çağrısı yapıldı. Sosyal medyadan yürütülen kampanyalara siyasetçiler duyarısz kalamazken, Polonyalı Milletvekili Marcelina Zawisza, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Eurovision'dan çekilmeyi açıklayan ülkelerin doğru tutum sergilediklerini vurguladı. Zawisza, paylaşımında, "Gazze'deki soykırımın halen sürdüğünü görmezden gelmek istemiyorlar. Bu doğru bir tutum. İsrail, Rusya gibi boykot edilmelidir" ifadesine yer verdi. Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Polonyalı Milletvekili Robert Biedron, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, "Ellerimize kan bulaşmasını istemiyorsak biz de bu şovu boykot ederek çekilmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.