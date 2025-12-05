BBC İsrail’in Eurovision’a kabul edilmesini desteklediğini duyurdu

İngiliz kamu yayıncısı BBC, Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını onaylayan kararına destek verdiğini açıkladı.İngiliz milletvekilleri, BBC'nin kararı desteklemesine tepki göstererek Eurovision'u boykot çağrısı yaptı.
İsrail'in yarışmanın 2026 edisyonuna katılımının ele alındığı EBU Genel Kurulunda verilen onay kararının ardından bazı ülkeler yarışmadan çekildiğini açıklarken İngiliz kamu yayıncısı BBC karara destek verdi.
BBC'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "EBU üyeleri tarafından verilen ortak kararı destekliyoruz. Bu, EBU kararlarını uygulamak ve kapsayıcı olmakla ilgilidir." denildi.
İrlanda, Hollanda, İspanya ve Slovenya gibi ülkeler yarışmadan çekilme kararı alırken BBC'nin söz konusu kararı desteklemesine İngiltere'deki bazı siyasetçilerden de tepki geldi.