İzlanda Eurovision'u boykot edeceğini duyurdu: İsrail'e tepki

21:1410/12/2025, Çarşamba
AA
Eurovision Şarkı Yarışması
Eurovision Şarkı Yarışması

RUV Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Jon Hafstein, İzlanda'nın Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacaklarını bildirdi. Genel Müdür Stefan Eiriksson, "Çünkü mevcut durumda yarışmayla ilgili barış ve neşe yok. Öncelikle bu yüzden, durum böyle olduğu sürece geri adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

İzlanda kamu yayın kuruluşu RUV, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına tepki olarak yarışmayı boykot edeceğini belirtti.

RUV Yönetim Kurulu, Avrupa Yayın Birliğinin (EBU), İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin vermesinin ardından aldığı kararı açıkladı.

RUV Genel Müdürü Stefan Eiriksson, yaptığı açıklamada, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama kararının dün yönetim kurulu tarafından alındığını kaydederek,
"Çünkü mevcut durumda yarışmayla ilgili barış ve neşe yok. Öncelikle bu yüzden, durum böyle olduğu sürece geri adım atıyoruz."
dedi.

İsrail'in yer alması nedeniyle İzlanda'nın yarışmaya katılmaması yönündeki yönetim kurulu önerisinin, oylamaya sunulmasına gerek kalmadı.

RUV Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Jon Hafstein,
"Bu toplantı için sunduğumuz önerinin gereksiz olduğu ortaya çıktı ve bu nedenle öneri bir kenara bırakılarak tutanağa geçirildi."
ifadesini kullandı.

Konunun artık kapandığını dile getiren Hafstein, İzlandalıların, herkesin bildiği nedenlerden dolayı Eurovision'a katılmayacaklarını bildiğini vurguladı.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), 4 Aralık'ta Cenevre'de 95. EBU Genel Kurul toplantısını düzenlemişti.

EBU Genel Kurulunda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylanmasından kaçınılıp yarışmasına izin verilmesinin ardından, İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve Belçika devlet televizyonları, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.



#Eurovision
#İsrail
#İzlanda
