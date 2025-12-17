İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rumeysa Cebeci ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Cebeci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.