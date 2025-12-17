Yeni Şafak
Ela Rumeysa Cebeci, uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye gelerek ifade vermişti.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan spiker Ela Rumeysa Cebeci ifade için adliyeye geldi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Cebeci, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı. Cebeci’nin saçından alınan örnekte Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede uyuşturucu madde tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rumeysa Cebeci ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Cebeci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan spiker Ela Rumeysa Cebeci ifade için adliyeye geldi. Cebeci’nin saçından alınan örnekte Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede uyuşturucu madde tespit edilmişti.

Cebeci tutuklandı

Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen spiker Ela Rumeysa Cebeci, çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı.



