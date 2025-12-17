Yeni Şafak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Ela Rümeysa Cebeci ifade vermek için İstanbul Adliyesine geldi

16:0017/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
Ela Rümeysa Cebeci İstanbul Adliyesi'nde
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Medya çalışanlarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gazeteci Ela Rümeysa Cebeci, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Testleri pozitif çıkmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 7 şüphelide uyuşturucu madde testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumunca (ATK) rapor hazırlandı.

Rapora göre, Mehmet Akif Ersoy, Şevkiye Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan, Buse Öztay ve Ela Rümeysa Cebeci'nin saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı. Bu şüphelilerin kan örneği incelemesinde ise test sonuçlarının negatif olduğu tespit edildi.

Ufuk Tetik'in saç ve kanında yapılan testlerin sonucu ise pozitif olarak belirlendi.

Gizem Ayabaktı, Elif Kılınç ve Meltem Acet'in ise hem kanında hem de saç örneklerinde uyuşturucu testi negatif olarak sonuçlandı.




#Ela Rümeysa Cebeci
#Habertürk
#Mehmet Akif Ersoy
