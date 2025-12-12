Mehmet Akif Ersoy tutuklandı

“Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak” ile suçlanan şüphelilerden eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Ebru Gülan ve Mustafa Manaz, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dilara Yıldız, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Gizem Aybaktı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Savcılığa verdiği ifadede, hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını belirten Ersoy, hakkındaki diğer iddiaların da çok çirkin olduğunu söyledi. Ersoy hakimlikteki sorgusunda ise “Utanç verici bir suçlamadır. Soruların hepsine açık yüreklilikle cevap verdim. Savcılık bana öyle sorular sordu ki ülkenin bütün ahlaksızlığını üstüme boca etmişler gibi hissettim” dedi. Ersoy, iftirada bulunmaları için birtakım kişilerin kendisine karşı kışkırtıldığını da savundu.