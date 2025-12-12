Mehmet Akif Ersoy tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
“Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak” ile suçlanan şüphelilerden eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Ebru Gülan ve Mustafa Manaz, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dilara Yıldız, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Gizem Aybaktı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Savcılığa verdiği ifadede, hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını belirten Ersoy, hakkındaki diğer iddiaların da çok çirkin olduğunu söyledi. Ersoy hakimlikteki sorgusunda ise “Utanç verici bir suçlamadır. Soruların hepsine açık yüreklilikle cevap verdim. Savcılık bana öyle sorular sordu ki ülkenin bütün ahlaksızlığını üstüme boca etmişler gibi hissettim” dedi. Ersoy, iftirada bulunmaları için birtakım kişilerin kendisine karşı kışkırtıldığını da savundu.
İBB’deki yolsuzluk şüphelilerinden
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklananlar arasındaki 4P Proje Pazarlama Şirketi Kurucusu Ufuk Tetik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında da gözaltına alınmıştı. 16 Mayıs 2025’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki sorgusunda kritik bilgiler verdi. Adem Soytekin ile bir dönem iş yaptığını anlatan Tetik’in ifadesinde dikkat çeken satırlar şöyle:
Meydan Yakuplu Projesi’nin satış sorumlusu olarak iş bana verildi. Tuncay Yılmaz’ı 2 toplantıda gördüm. İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü olması nedeniyle burada bulunmuş. Projede İmamoğlu görünmeyen ortakmış.
Kiptaş Yeşilpınar Evleri’nin satış sorumluluğunu da yaptım. Tüm satış hakkı müteahhitlerdeydi. Gelirden Kiptaş'a pay verilecekti. Bir gün tüm satışların bittiğini bildirmek için Soytekin’e gittim. Birini arayıp “Başkanım oldu, satışlar okeylendi” dedi. Sonra “Ekrem başkanla görüştüm. Sıkıntı çıkarsa seni ayağından vururum” dedi. Anladığım, bu satışların bilgisi İmamoğlu'na verilmiş.