Yolcu uçağı ABD’ye ait savaş uçağı ile havada çarpışmaktan son anda kurtuldu

"Mürettebatımız çeşitli uçuş durumları için uygun prosedürler konusunda eğitilmiştir ve bu durumu yönetim ekibimize derhal bildirdikleri için mürettebatımıza teşekkür ederiz. Bu olayı federal makamlara bildirdik ve her türlü soruşturmaya katılacağız"