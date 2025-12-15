Yeni Şafak
Yolcu uçağı ABD’ye ait savaş uçağı ile havada çarpışmaktan son anda kurtuldu

23:4115/12/2025, Pazartesi
IHA
JetBlue Havayolları’nın 1112 sefer sayılı yolcu uçağının pilotu, çarpışmadan kaçınmak için manevra yaptığını ifade ederek kıl payı ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçak ile havada çarpışacaklarını bildirdi. Pilot, "Uçuş rotamızdan doğrudan geçtiler. Transponderleri açık değil. Bu çok saçma. Neredeyse havada çarpışıyorduk" ifadelerini kullandı.

JetBlue Havayolları’nın 1112 sefer sayılı yolcu uçağının pilotu, Venezuela yakınlarında ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçak ile havada çarpışmaktan kıl payı kurtulduklarını bildirdi.


ABD Hava Kuvvetleri’ne ait uçak ile bir yolcu uçağı az daha havada çarpışıyordu. JetBlue Havayolları’nın 1112 sefer sayılı yolcu uçağının pilotu, Venezuela yakınlarında ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçak ile havada çarpışmaktan kıl payı kurtulduklarını bildirerek, çarpışmadan kaçınmak için manevra yaptıklarını aktardı. Olayın Airbus A320 tipi yolcu uçağı Karayip ülkesi Curaçao’dan ABD’nin New York şehrine uçtuğu sırada Venezuela kıyılarının yaklaşık 64 kilometre açığında meydana geldiği bildirildi.


JetBlue pilotu, hava trafik kontrolü ile yaptığı telsiz konuşmasında, ABD savaş uçağının kendisinden birkaç kilometre uzakta ve aynı irtifada olduğunu belirterek,
"Uçuş rotamızdan doğrudan geçtiler. Transponderleri açık değil. Bu çok saçma. Neredeyse havada çarpışıyorduk"
dedi.

JetBlue pilotu, ABD savaş uçağının daha sonra Venezuela hava sahasına girdiğini söyledi.



"Bu olayı federal makamlara bildirdik"


JetBlue tarafından yapılan açıklamada,
"Mürettebatımız çeşitli uçuş durumları için uygun prosedürler konusunda eğitilmiştir ve bu durumu yönetim ekibimize derhal bildirdikleri için mürettebatımıza teşekkür ederiz. Bu olayı federal makamlara bildirdik ve her türlü soruşturmaya katılacağız"
denildi.

ABD Güney Komutanlığı ise, söz konusu olaydan haberdar olduğunu ve inceleme başlattığını belirtti.



