Yolcu uçağı ABD’ye ait savaş uçağı ile havada çarpışmaktan son anda kurtuldu

JetBlue Havayolları’nın 1112 sefer sayılı yolcu uçağının pilotu, çarpışmadan kaçınmak için manevra yaptığını ifade ederek kıl payı ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçak ile havada çarpışacaklarını bildirdi. Pilot, "Uçuş rotamızdan doğrudan geçtiler. Transponderleri açık değil. Bu çok saçma. Neredeyse havada çarpışıyorduk" ifadelerini kullandı.
ABD Hava Kuvvetleri’ne ait uçak ile bir yolcu uçağı az daha havada çarpışıyordu. JetBlue Havayolları’nın 1112 sefer sayılı yolcu uçağının pilotu, Venezuela yakınlarında ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçak ile havada çarpışmaktan kıl payı kurtulduklarını bildirerek, çarpışmadan kaçınmak için manevra yaptıklarını aktardı. Olayın Airbus A320 tipi yolcu uçağı Karayip ülkesi Curaçao’dan ABD’nin New York şehrine uçtuğu sırada Venezuela kıyılarının yaklaşık 64 kilometre açığında meydana geldiği bildirildi.
JetBlue pilotu, ABD savaş uçağının daha sonra Venezuela hava sahasına girdiğini söyledi.
"Bu olayı federal makamlara bildirdik"
ABD Güney Komutanlığı ise, söz konusu olaydan haberdar olduğunu ve inceleme başlattığını belirtti.