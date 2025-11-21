Yeni Şafak
CHP İstanbul Kongresi davası ertelendi: Gürsel Tekin görevine devam edecek

10:4221/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan dava 27 Şubat 2026 tarihine ertelendi.
CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan dava 27 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

CHP İstanbul Kongresi davası duruşması 27 Şubat'a ertelendi, tedbir kararı değerlendirilecek...

Mahkeme, reddi hakim talebini reddetti. Ayrıca mahkemenin 2 Eylül tarihli ara kararı hakkında istinaf sürecinin beklenmesine karar verilerek duruşma 21 Kasım Cuma gününe ertelenmişti. Son dakika bilgisine göre dava 27 Şubat'a ertelendi.


NE OLMUŞTU?


İstanbul'da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için Özlem Erkan tarafından İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada, 2 Eylül'de verilen ihtiyati tedbir kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırılmıştı. İl yönetimi yerine Gürsel Tekin ile birlikte 5 isim atanmıştı.



#CHP
#İstanbul
#kongre davası
