CHP İstanbul Kongresi davası ertelendi: Gürsel Tekin görevine devam edecek

Mahkeme, reddi hakim talebini reddetti. Ayrıca mahkemenin 2 Eylül tarihli ara kararı hakkında istinaf sürecinin beklenmesine karar verilerek duruşma 21 Kasım Cuma gününe ertelenmişti. Son dakika bilgisine göre dava 27 Şubat'a ertelendi.

İstanbul'da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için Özlem Erkan tarafından İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada, 2 Eylül'de verilen ihtiyati tedbir kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırılmıştı. İl yönetimi yerine Gürsel Tekin ile birlikte 5 isim atanmıştı.