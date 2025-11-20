AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: Yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik, "Özür Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini çetelerle ve suç örgütleriyle yan yana zikretmeye kalkması yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi her zaman tarihin doğru tarafında ve meşru siyasetin merkezinde yer alır" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinden fışkıran skandalları ve yolsuzlukları örtbas etmeye uğraşmaktan başka bir siyasi faaliyeti yok. Bu nedenle de ne iç siyasi gelişmeleri ne de dış politikayı anlayabiliyor.
"Kendi partisi içinden bile partiyi temizle mesajları veriliyor"
Tüm bunlar ortadayken Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini çetelerle ve suç örgütleriyle yan yana zikretmeye kalkması yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi her zaman “tarihin doğru tarafında” ve “meşru siyasetin merkezinde” yer alır."