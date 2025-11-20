CHP’li Adana Belediyesi vatandaşı perişan etti: Mahalleli kötü koku ve sinekten yaka silkti her an hastalık yayılabilir

Adana’da vatandaşların birçok kez başvuru yapmasına rağmen, büyükşehir belediyesi tarafından bir türlü kapatılmayan atık su deresi, hem yaydığı kokudan hem de ürettiği sinekten dolayı mahalle sakinlerini perişan ediyor.
Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nden geçen atık su deresi, üzeri kapatılmadığı için çevre felaketine neden oluyor.
Pis su açıktan aktığı için çevreye hem kötü koku yayıyor hem de sivrisinek üremesine neden oluyor.
Bazı kişilerin hayvansal ve diğer atıkları dere içine atması ise bölgeyi çöplük haline getiriyor.
"BELEDİYEYE BAŞVURDUK AMA BİR SONUÇ ÇIKMADI”
Mahalle sakini Mehmet Zeki Baran, "Hem görüntü kötü hem de çok pis kokuyor. Çocuklar için de tehlike oluşturuyor. Kapatılması için Adana Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat yapıldı ancak bir sonuç çıkmadı. Koku çok rahatsız edici ama başka çaremiz yok. Sinek de çok fazla oluyor. Özellikle yaz aylarında hiç uyuyamıyoruz" dedi.
“KOKUDAN AŞIRI DERECEDE RAHATSIZ OLUYORUZ”
Mahalle sakini Orhan Yeşil ise "Dereden dolayı çok rahatsızlık duyuyoruz. Çevrede hayvan besleyenler pisliklerini buraya atıyor. Pazarcılar da gelip çöplerini bırakıyor. Burası aslında bir yaşam alanı ancak çöp alanına dönüşmüş durumda. Buradaki mahalle sakinlerinin hepsi şikayetçi. Kokudan aşırı derecede rahatsız oluyoruz. Misafirlerimiz bu koku nedeniyle bize gelmek istemiyor. Yaz kış fark etmiyor, sinek aşırı fazla. Burası için başvuru yapıldı ancak bir çözüm elde edemedik" diye konuştu.
“SİNEKLERDEN YATAMIYORUZ”
Derenin hemen yanı başında evi olan Ayşe Yeşil de "Sineklerden yatamıyoruz. Sinek, fare, yılan ne ararsanız burada var. Şu an bile sinek var. Evin içerisinde yatamıyoruz. Çok pis koku var. Kaç defa şikayet ettik ama bir şey yapılmadı" ifadelerini kullandı.