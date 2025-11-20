Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
CHP’li Adana Belediyesi vatandaşı perişan etti: Mahalleli kötü koku ve sinekten yaka silkti her an hastalık yayılabilir

CHP’li Adana Belediyesi vatandaşı perişan etti: Mahalleli kötü koku ve sinekten yaka silkti her an hastalık yayılabilir

12:1020/11/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Adana’da vatandaşların birçok kez başvuru yapmasına rağmen, büyükşehir belediyesi tarafından bir türlü kapatılmayan atık su deresi, hem yaydığı kokudan hem de ürettiği sinekten dolayı mahalle sakinlerini perişan ediyor.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nden geçen atık su deresi, üzeri kapatılmadığı için çevre felaketine neden oluyor.



Pis su açıktan aktığı için çevreye hem kötü koku yayıyor hem de sivrisinek üremesine neden oluyor.



Bazı kişilerin hayvansal ve diğer atıkları dere içine atması ise bölgeyi çöplük haline getiriyor.





﻿"BELEDİYEYE BAŞVURDUK AMA BİR SONUÇ ÇIKMADI”


Mahalle sakini Mehmet Zeki Baran, "Hem görüntü kötü hem de çok pis kokuyor. Çocuklar için de tehlike oluşturuyor. Kapatılması için Adana Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat yapıldı ancak bir sonuç çıkmadı. Koku çok rahatsız edici ama başka çaremiz yok. Sinek de çok fazla oluyor. Özellikle yaz aylarında hiç uyuyamıyoruz" dedi.



﻿“KOKUDAN AŞIRI DERECEDE RAHATSIZ OLUYORUZ”


Mahalle sakini Orhan Yeşil ise "Dereden dolayı çok rahatsızlık duyuyoruz. Çevrede hayvan besleyenler pisliklerini buraya atıyor. Pazarcılar da gelip çöplerini bırakıyor. Burası aslında bir yaşam alanı ancak çöp alanına dönüşmüş durumda. Buradaki mahalle sakinlerinin hepsi şikayetçi. Kokudan aşırı derecede rahatsız oluyoruz. Misafirlerimiz bu koku nedeniyle bize gelmek istemiyor. Yaz kış fark etmiyor, sinek aşırı fazla. Burası için başvuru yapıldı ancak bir çözüm elde edemedik" diye konuştu.

 




﻿“SİNEKLERDEN YATAMIYORUZ”


Derenin hemen yanı başında evi olan Ayşe Yeşil de "Sineklerden yatamıyoruz. Sinek, fare, yılan ne ararsanız burada var. Şu an bile sinek var. Evin içerisinde yatamıyoruz. Çok pis koku var. Kaç defa şikayet ettik ama bir şey yapılmadı" ifadelerini kullandı.



#adana
#chp
#yüreğir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM aktüel ürünler 21 Kasım kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM’de neler var?