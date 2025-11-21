EGO tek alımda 23 milyonluk ek harcama yapmış

Sayıştay’ın EGO Genel Müdürlüğü’ne yönelik denetim raporunda dikkat çeken bilgiler yer aldı. İşte onlardan bazıları:

* Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) hizmeti ihale yapılmadan doğrudan temin yoluyla aynı yükleniciye verildi. EÜTS’te kullanılan cihazlar EGO tarafından değil, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından alınıp EGO’ya hibe edildi. Bu cihazlar sadece tek firma tarafından çalıştırılabildiği için, EGO’nun yeni ihale açıp başka firmalardan teklif alma imkanı tamamen ortadan kalktı. Bu durum rekabeti yok ederek maliyeti artırdı. Sayıştay, “Eğer cihazları EGO alsa, ihaleye her firma girebilir, fiyat yarışması olur ve kamu daha uygun koşullarla hizmet alabilirdi” tespitinde bulundu. Ayrıca EÜTS’nin işletiminde yapılan işlemler, Sayıştay tarafından “kamu idaresinin gelir kaybına ve denetim dışına çıkmasına yol açan hatalar” olarak rapora işlendi.

* EGO’nun elektronik bilet sisteminin işletilmesi için yaptığı sözleşmenin maliyeti de dikkat çekti. Başlangıçta Haziran-Eylül 2024 dönemini kapsayan hizmet için 115 milyon 326 bin TL ödenirken, sözleşmeye daha sonra ek süreler verilip iş miktarı artırıldı. Bu eklemeler sonucu toplam maliyet 138 milyon 391 bin TL’ye yükseldi. Sistemin işletilmesi için yapılan ödeme kısa sürede yaklaşık 23 milyon TL arttı.

* Gişelerde yapılan tahsilat işlemi de yetkisiz personel tarafından yürütüldü. EÜTS kapsamında kart dolumu yapılan gişelerde, mevzuata göre yalnız muhasebe yetkilisi mutemetlerinin yapabileceği tahsilatlar, yüklenici firma çalışanları tarafından gerçekleştirildi. Kanun gereği kamu gelirlerini tahsil etme yetkisi yalnızca kamu personeline verilmiş olmasına rağmen, personel yetersizliğini gerekçe gösteren EGO, gişelerde özel sektör çalışanlarını görevlendirdi. Sayıştay raporunda, tahsilatın, usulüne uygun kamu personeli tarafından yapılması gerektiği vurgulandı.







