Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: CHP arınacaksa...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel CHP 39. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'arının' açıklamalarına tepki gösterdi. Özel, "CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak" dedi.
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen CHP 39. Olağan Kurultayı gündem maddelerini uygulamak üzere Divan Başkanı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin konuşmasıyla saat 10.00'da tekrar toplandı. Parti programı, tüzüğü ve kurultay yönetmeliğinin oylandığı kurultayın ilk günü seyircisiz tamamlanırken, bugün seyirciler salondaki yerlerini aldı.
Ardından çalışma ve hesap raporları ile Kurultay sonuç bildirgesi raporu okunarak görüşülecek ve oylamaya sunulacak. Kurultayın ikinci gününde partinin kayıtlı 1300'ü aşkın delegesi genel başkan seçimini gerçekleştirecek.
- Özel, eşi Didem Özel ile birlikte saat 10.20 civarında salona gelerek platform üzerinden delegeleri ve katılımcıları selamladı.
TEK ADAY ÖZEL
CHP 39. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel tek aday oldu.
KILIÇDAROĞLU'NA ARINMA YANITI
"CHP'de öz güvensiz siyaset devri kapanmıştır" diyen Özgür Özel, şunları söyledi:
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan CHP'ye sert eleştirilerde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu "Cumhuriyet Halk Partisi, rüşvetle, yolsuzluklarla, rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz" demişti.
- Kılıçdaroğlu, 'Birincisi siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sormak için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her parti ve siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir ama bakın büyük bir ama ile söylüyorum. CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddiaları ile yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. CHP aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.' ifadelerini kullanmıştı.