Kendi takımlarına bahis oynamışlar

Bahis ve şike soruştur-masında gözaltına alınan şüphelilerin mahkeme sevk yazılarında çarpıcı tespitlere yer verildi. Sevk yazısında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı’nın Nesine isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, şüphelinin Galatasaray Spor Kulübü’nde oyuncu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığı belirtildi. Baltacı’nın oynama şekli olarak kendi takımı kazanır ve 2,5 üst gol olur şeklinde bahis aldığı, dijital materyallerinde yapılan incelemelerde; 2021 yılına ait mesajlarında Vevobahis isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu resmi olduğu vurgulandı.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın da şüpheli Ersen Dikmen ile 04 Aralık 2021 – 26 Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 4 milyon 453 bin 62 lira tutarında para transferi yaptığı, Dikmen’in Yandaş’tan gelen tutarları kısa süre içerisinde yasal bahis sitelerine gönderdiği, şüpheli Ersen Dikmen’in Mert Hakan Yandaş’a toplam 2 milyon 60 bin 74 lira gönderdiği belirtildi. Dikmen’in Yandaş’tan para transferi almaya başladığı tarih olan 04 Aralık 2021 ve sonrasında yasal bahis siteleri üzerinden Fenerbahçe’nin maçları da dahil olmak üzere çok sayıda bahis kuponunun bulunduğu, Yandaş’ın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde oyuncusu olduğu Fenerbahçe futbol takımına bahis oynandığına dair kupon görsellerinin bulunduğunun tespit edildi.