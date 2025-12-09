Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Showbahis çetesi çökertildi: Yasa dışı bahis operasyonunda 2 milyar TL'ye el konuldu

Showbahis çetesi çökertildi: Yasa dışı bahis operasyonunda 2 milyar TL'ye el konuldu

11:119/12/2025, Salı
G: 9/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Suç gelirlerine el konuldu.
Suç gelirlerine el konuldu.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, “showbahis.com” isimli yasa dışı bahis platformunu yöneten suç örgütü çökertildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, örgüte ait 2 milyar TL’yi aşan yasa dışı servete el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi.

İki milyar liralık yasa dışı servet tespit edildi

Soruşturma kapsamında, "showbahis.com" adlı yasa dışı bahis platformunu işleten suç örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı analizler sonucunda, örgütün hesap hareketlerinde toplam 2 milyar 86 milyon 8 bin 77 Türk Lirası yasa dışı servet tespit edildi.

Altı ilde eş zamanlı operasyon

Operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere toplam 6 ilde gerçekleştirildi. İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da belirlenen 17 farklı adrese baskın düzenlendi. Baskınlar neticesinde, örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, 1 örgüt lideri, 3 yönetici ve 18 operasyonel üyeden oluştuğu bildirildi.

Suç gelirlerine el konuldu

Yasa dışı yollarla elde edilen ve "yağma edilmiş servet" olarak nitelendirilen varlıklara yönelik de önemli adımlar atıldı. Soruşturma kapsamında; 11 adet araca, 3 adet taşınmaza (gayrimenkul), 265 adet banka hesabına, tedbiren el konuldu ve yasa dışı servet bloke altına alındı.

Gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki sorgu süreçlerinin devam ettiği ve işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.




#Bahis operasyonu
#son dakika
#showbahis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memura taban maaşta 60.000 TL rotası oluştu: Seyyanen zam artı formüller masada! Öğretmen, hemşire, polis...