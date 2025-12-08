Mert Hakan Yandaş'ın oynadığı kuponlar ortaya çıktı: Takım arkadaşına bahis yapmış

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yasa dışı bahise karıştığı öne sürülen hakem, yönetici ve futbolcuların da aralarında olduğu toplam 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.





Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Gazeteci Dilek Yaman Demir, sosyal medya platformu X üzerinden Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın sevk raporunu açıkladı.





MASAK raporuna göre;

974 işlemle 204 milyon TL giriş, 3.747 işlemle 207 milyon TL çıkışı.

28 yasa dışı bahis bağlantısı,

Bilyoner sitesinde 5 yıl boyunca yüzlerce işlem,

1.006 farklı bahis kuponu yaptığı iddia edildi.





MASAK'a göre; Ersen Dikmen, Mert Hakan'dan aldığı paraları dakikalar içinde yasal bahis platformlarına aktarıyor. Kuponlarda ise özellikle, "Fenerbahçe maçları", "İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" ve "İsmail Yüksek kart görür" gibi bahisler yaptığı belirtildi.

MERT HAKAN İDDİALARI REDDETTİ

Mert Hakan Yandaş bu iddiaları reddetti. Yandaş ifadesinde şunları söyledi;

'Ersen Dikmen’e borç verdim'

“Alt liglerde oynadığım dönemlerde maddi açıdan iyi kazanamadığımdan Ersen Dikmen maddi açıdan da bana destek oluyordu. Pandemiden sonra Ersen Dikmen’in işleri kötüye gitmeye başladıktan sonra ben de artık iyi kazanmaya başlayınca Ersen Dikmen’e borç verdim. Bir kısım borcunu ödemiştir. Ödemediği kısmı için herhangi bir talebim olmamıştır.”





'Üyeliğim bulunmamaktadır'

“Yasadışı bahis sitelerinde de üyeliğim bulunmamaktadır. Yasadışı bahis sitelerinden futbol müsabakalarının sonuçlarına asla kupon yapmadım.”





'Şike yapmadım'

“Şike anlaşması içerisinde yer almadım. Şike yapmadım. Kimse oynayacağım veya oynadığım müsabakalar ile ilgili telkinde, yönlendirmede bulunmadı. Profesyonel olarak sözleşmeli olduğum futbol takımlarının müsabakalarına hiçbir şekilde yasal veya yasadışı bir şekilde kupon yapmadım.”





'Kupon yaptığını bilmiyordum'

“Gönderdiğim paraları yasal bahis sitelerine gönderdiğini bilmiyordum. Ersen Dikmen’in futbol müsabakalarının sonuçlarına bahis oynadığını biliyordum. Ancak bu denli yüksek miktarlarda ve benim gönderdiğim paralarla oynayıp oynamadığını bilmiyorum. Ersen Dikmen’in hangi futbol müsabakalarına kupon yaptığını bilmiyordum. Fenerbahçe futbol takımının müsabakalarına ilişkin kuponlarına benim kesinlikle bir yönlendirmem olmamıştır. Aramızda böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir.”





'Üzerinden çok uzun zaman geçti'

“Hakkımda yasadışı bahis kapsamında istihbari bilgi bulunan kişilerle olan para transferi olağan para transferidir. Bilyoner isimli yasal bahis sitesinde hesabım olup olmadığını hatırlamıyorum. Üzerinden çok uzun zaman geçti”





'Derya Balta’ya olan borcumu geri ödedim'

Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta’dan araç satın almak için borç para istediğini anlatan Mert Hakan Yandaş, “O da gönderdi. 2024 yılında adıma kayıtlı porsche marka otomobili satın aldım. Elime nakit para geçtikten sonra da Derya Balta’ya olan borcumu geri ödedim. Aramızdaki para transfer ilişkisi bundan ibarettir.”





'Bahis sitelerinde slot oyunları oynadık'

“Volkan Nart ile Sivasspor’da oynadığım dönemde tanıştım. İstanbul’da yaşamaktadır. Onunla da futbol üzerine konuşmalar yapmışızdır. Yine Fenerbahçe’den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasadışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık.”















