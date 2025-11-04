Yeni Şafak
Yunus Akgün'den kötü haber

16:404/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
Yunus Akgün, bu sezon çıktığı 13 maçta 4 gol atıp 2 asist kaydetti.
Yunus Akgün, bu sezon çıktığı 13 maçta 4 gol atıp 2 asist kaydetti.

Galatasaray'ın Devler Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maçın kadro kadrosu belli oldu. İlkay Gündoğan ile birlikte kafilede yer almayan Yunus Akgün'ün ameliyat edilme durumunun olduğu açıklandı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak. Teknik direktör Okan Buruk, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.


Kadroda sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan yer almazken, Wilfred Singo kafileye dahil edildi.


Sarı-kırmızılı ekibin Ajax maçı kamp kadrosu şu şekilde:


Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.



Yunus Akgün ameliyat edilebilir

Ağrıları bulunan Yunus Akgün'ün sağlık durumuyla ilgili önemli bir bilgi paylaşıldı. Yunus Akgün'de kasık fıtığı olduğu ve ameliyat olursa 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.


Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce Yunus Akgün'ün sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:


"Osteitis pubis benzeri bulgular var ama muayene kliniğimiz o ağrının osteitis pubis ofis ağrısı olmadığı yönünde. O yüzden üstüne gittik. Daha ileri tetkikler yaptık. Ultrason tetkikleri sonucu kasık fıtığı olduğu teşhisine ulaştık. Kasık fıtığında da futbolcu dönem dönem o ağrıyla oynayabilir. Ancak o ağrı performansı çok etkileyecek seviyeye çıkabilir ve oynatmayabilir. 1-2 gün dinlendirdikten sonra önümüzdeki günlerde bir karar vereceğiz. Ya hızlı bir şekilde ameliyat edip 4-6 haftalık bir periyodun sonunda tekrar dönmesini planlayacağız ya da ağrıları tölare edebildiği bir formül olursa bu şekilde devam edeceğiz. Onu önümüzdeki günlerdeki egzersiz testleriyle belirleyeceğiz. Bugün için performansını çok etkilediğinden bizimle beraber olmayacak. Birkaç gün içerisinde ameliyat olup olmayacağına karar vereceğiz.”







#Galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
#Yunus Akgün
