Galatasaray'da Mauro Icardi'den Ajax maçı öncesi yeni tarz

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılıların Ajrnatinli yıldızı Mauro Icardi'nin yeni tarzı dikkat çekti.
Galatasaray, Devler Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Ajax'la karşılaşacak.
Bu maç öncesi son hazırlıklarını yapan sarı-kırmızılılarda, gerçekleştirilen idmanda Mauro Icardi'nin yeni tarzı dikkat çekti.
Arjantinli golcünün saçlarını kestirerek, rengini tamamen sarıya boyattığı görüldü.
Icardi'nin Ajax maçı öncesi yeni tarzı sosyal medyada da gündem oldu.
