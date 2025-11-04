Yeni Şafak
Galatasaray'da Mauro Icardi'den Ajax maçı öncesi yeni tarz

4/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılıların Ajrnatinli yıldızı Mauro Icardi'nin yeni tarzı dikkat çekti.

Galatasaray, Devler Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Ajax'la karşılaşacak.

Bu maç öncesi son hazırlıklarını yapan sarı-kırmızılılarda, gerçekleştirilen idmanda Mauro Icardi'nin yeni tarzı dikkat çekti.

Arjantinli golcünün saçlarını kestirerek, rengini tamamen sarıya boyattığı görüldü.

Icardi'nin Ajax maçı öncesi yeni tarzı sosyal medyada da gündem oldu.

#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Ajax
