Nadir rastlanıyor: Koruma altında Bayburt'ta görüntülendi

15:4129/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Taşlar arasında bir süre gezinen gelincik, daha sonra gözden kayboldu.
Taşlar arasında bir süre gezinen gelincik, daha sonra gözden kayboldu.

Doğada nadir rastlanan ve koruma altında bulunan gelincik, Bayburt'ta görüntülendi.

Yaz aylarında kahverengi olan tüylerinin kışın beyaza dönüşmesiyle bambaşka bir güzelliğe sahip olan gelincikler, doğada nadir rastlanan ve nesli koruma altında bulunan hayvanlar arasında yer alıyor.

Görme, duyma ve koku alma duyuları keskin olan gelinciklerin, yaz ve kış mevsimine göre kürk renkleri değişiyor.
  • Tehlikeleri çabuk hissedebilen, doğadaki dengenin korunmasına katkı sunan özellikleriyle öne çıkan gelincik, Demirözü ilçesinde cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Taşlar arasında bir süre gezinen gelincik, daha sonra gözden kayboldu.
