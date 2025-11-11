Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van'da nesli koruma altındaki beyaz gelincik görüntülendi

Van'da nesli koruma altındaki beyaz gelincik görüntülendi

11:5311/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Van'da, yazın kahverengi, kışın da beyaz renge bürünen ve genellikle gece avlandığı için zor görülen aynı zamanda tehlikeleri çabuk hissedebilen özellikleriyle de öne çıkan gelincik, Van'ın Bahçesaray ilçesinde görüntülendi.

Yaz aylarında kahverengi olan tüylerinin kışın beyaza dönüşmesiyle bambaşka bir güzelliğe sahip olan gelincikler, doğada nadir rastlanan ve nesli koruma altında bulunan hayvanlar arasında yer alıyor.


Görme, duyma ve koku alma duyuları keskin olan, kemirgen popülasyonunu kontrol altına alarak tarıma ve doğal yaşama zarar vermelerini engelleyen gelincikler, bu özellikleriyle ekosistem ve biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem taşıyor.

Tehlikeleri çabuk hissedebilen, doğadaki dengenin korunmasına katkı sunan özellikleriyle öne çıkan gelincik, Bahçesaray ilçesinde görüntülendi.


Taşlar arasında bir süre gezinen ve adeta kameraya poz veren gelincik, daha sonra gözden kayboldu.

"Ekosisteme önemli katkılarda bulunur"


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, gelinciklerin neslinin, bölgedeki doğal yaşam alanlarının ve yaban hayatı koşullarının bozulmasından dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.


Gelinciğin, bazı yörelerde "sansar" ya da "kar faresi" olarak adlandırıldığını belirten Aslan, kümes hayvanlarına verdiği zarar nedeniyle çeşitli tuzaklarla öldürülen gelinciklerin gündüzleri yuvalarında saklandığını, geceleri ise avlanmaya çıktığını anlattı.

Aslan, gelinciklerin korunması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:


"Gelincik, en küçük etçil memeli türlerinden olup tehlikeyi çok çabuk hissedebilen ve görüntülenmesi çok zor olan bir hayvan türüdür. Mevsime göre metabolizmasını zayıflatıp bulundukları bölgede yaşarlar, göç etmezler, kış uykusuna yatmazlar. Bu zarif avcılar, ekosisteme önemli katkılarda bulunur, kemirgen popülasyonlarını kontrol altına alarak tarıma ve doğal yaşama zarar vermelerini engeller. Bu sayede, doğadaki denge korunur. Bu özellikleriyle gelincikler hem ekosistem hem de biyolojik çeşitlilik açısından büyük öneme sahiptir. Baykuşlar da geceleri avlandıkları için gelincikleri hiçbir zaman rahat bırakmazlar. Genelde yazın tüyleri kahverengi, kışın da beyaz tonlara bürünebilir. Daha çok kayalık, dağlık ve ormanlık bölgelerde rastlanır. Ülkemizin her bölgesinde yaşayabilen bir canlıdır."

Aslan, gelinciklerin neslinin devam etmesi için vatandaşların daha duyarlı olması gerektiği vurguladı.

#Van
#Beyaz gelincik
#Bahçesaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye yüzde 13,99'luk zam tablosu hesaplandı! MB yıl sonu tahmini açıkladı: Ocak 2026'da en düşük 19.243 TL maaş...