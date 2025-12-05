İzmir'de orman yangınına neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanması sürüyor

Olay günü şeker rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gittiğini ve anne babasıyla tartıştığını belirten H.Ö, "Hastaneden döndükten sonra eve girdim. Sonra evden çıktım ve 15 dakika sonra döndüğümde evin yandığını gördüm. Komşularla evi söndürdük. Evde sigara içiyordum benim yüzümden yanmış olabilir. Orman yangını evim yanarken çıktı. Ormanlık alana gitmedim. Evimle arasında otoyol var. Benim bu yangınla alakam yok. Orman yangını çıktığında ben polis arabasındaydım." dedi.