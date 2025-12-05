İzmir'de orman yangınına neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanması sürüyor

İzmir'in Buca ilçesinde ailevi sorunları nedeniyle bunalıma girip evini yaktığı, daha sonra ormanlık alana yakın otları ateşe vererek orman yangınına neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.
İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.Ö. ve taraf avukatları katıldı.
Söz verilen sanık H.Ö, orman yangınıyla alakasının bulunmadığını savundu.
Olay günü şeker rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gittiğini ve anne babasıyla tartıştığını belirten H.Ö, "Hastaneden döndükten sonra eve girdim. Sonra evden çıktım ve 15 dakika sonra döndüğümde evin yandığını gördüm. Komşularla evi söndürdük. Evde sigara içiyordum benim yüzümden yanmış olabilir. Orman yangını evim yanarken çıktı. Ormanlık alana gitmedim. Evimle arasında otoyol var. Benim bu yangınla alakam yok. Orman yangını çıktığında ben polis arabasındaydım." dedi.
Tanıkların dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.
Mahkeme başkanı, sanığın tutukluluk halinin devamına ve heyet olarak olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Ne olmuştu?
Buca'da 29 Haziran'da H.Ö. (44), evini yakıp çevre yolu kenarındaki otları tutuşturarak orman yangınına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, H.Ö. hakkında "orman yakma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
İzmir 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin görülen duruşmasında mahkeme görevsizlik kararı vererek, dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermişti.