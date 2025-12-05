Ağrı’da gıda güvenliği çalışmaları kapsamında 750 işletme kontrolden geçti





Açıklamada, "Valiliğimiz koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından gıda denetimleri kapsamında Kasım ayında ilimiz genelinde 750 işletmede denetim gerçekleştirilmiş olup, mevzuata uygunluk kriterlerini karşılamayan 5 işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Gıda güvenliğini sağlama ve tüketici sağlığını koruma amacıyla yürütülen denetimler yıl boyunca devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kent genelinde yürütülen gıda denetimlerinin, risk odaklı yaklaşım çerçevesinde periyodik olarak sürdürüleceği bildirildi.



