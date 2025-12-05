Aydın’da park ettiği araç saniyeler içinde alev aldı

“Biz buraya otomobili park ettik. Oğlum ve biraderim hastaneye gitti. Ben de anca arabadan iniyordum. Altta bir ışık gördüm. Hemen açık lokantaya gittim, yangın tüpünüz var mı diye. Oradan tüpü aldım kullandım ama söndüremedim. Diğer işyerlerine gittim ama o zamana kadar alev aldı. Ben indikten sonra başladı her şey. Ondan sonrasını görüyorsunuz”