Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Aydın’da park ettiği araç saniyeler içinde alev aldı

Aydın’da park ettiği araç saniyeler içinde alev aldı

00:365/12/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Serdal Bekar'ın parkettiği araç saniyeler içerisinde alevler içerisinde kaldı
Serdal Bekar'ın parkettiği araç saniyeler içerisinde alevler içerisinde kaldı

Aydın'da Serdal Bekar oğlunu götürdüğü hastanenin karşı sokağına aracını park etti. Park edilen araçta saniyeler sonra yangın meydana geldi. Yangın kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta hasar oluştu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde evde rahatsızlanan oğlunu hastaneye götüren Serdal Bekar’ın park ettiği otomobil, saniyeler sonra alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta hasar meydana geldi.


Yangın, saat 21.30 sıralarında 1997 sokakta park halindeki 09 ALG 488 plakalı otomobilde çıktı. Serdal Bekar, evde rahatsızlanan oğlunu otomobille Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürdü. Serdal Bekar, hastanenin karşı sokağına park ettiği otomobilden ailesiyle birlikte ayrıldıktan saniyeler sonra araçta yangın çıktı. Alevleri fark ederek yangını söndürmeye çalışan Bekar'ın çabası yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Araç sahibi Serdal Bekar
Olayı anlatan Serdal Bekar,
“Biz buraya otomobili park ettik. Oğlum ve biraderim hastaneye gitti. Ben de anca arabadan iniyordum. Altta bir ışık gördüm. Hemen açık lokantaya gittim, yangın tüpünüz var mı diye. Oradan tüpü aldım kullandım ama söndüremedim. Diğer işyerlerine gittim ama o zamana kadar alev aldı. Ben indikten sonra başladı her şey. Ondan sonrasını görüyorsunuz”
dedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.


#Yangın
#Park
#Hastane
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış Gündönümü 2025: En uzun gece ne zaman? Günler ne zaman uzamaya başlayacak?