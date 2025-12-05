Aydın’da park ettiği araç saniyeler içinde alev aldı

Aydın'da Serdal Bekar oğlunu götürdüğü hastanenin karşı sokağına aracını park etti. Park edilen araçta saniyeler sonra yangın meydana geldi. Yangın kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta hasar oluştu.
Yangın, saat 21.30 sıralarında 1997 sokakta park halindeki 09 ALG 488 plakalı otomobilde çıktı. Serdal Bekar, evde rahatsızlanan oğlunu otomobille Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürdü. Serdal Bekar, hastanenin karşı sokağına park ettiği otomobilden ailesiyle birlikte ayrıldıktan saniyeler sonra araçta yangın çıktı. Alevleri fark ederek yangını söndürmeye çalışan Bekar'ın çabası yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.