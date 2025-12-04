Yeni Şafak
Bitlis'te sanayi sitesinde korkutan yangın

Bitlis'te sanayi sitesinde korkutan yangın

18:524/12/2025, Perşembe
DHA
Yangında iş yerleri hasar gördü
Yangında iş yerleri hasar gördü

Bitlis'teki Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, alevlerin sıçradığı diğer iş yerleri hasar gördü.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sanayi Sitesinde bir iş yerinde çıkan ve kısa sürede çevredeki diğer iş yerlerine de sıçrayan yangın, korkuttu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında çok sayıda iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Tatvan ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir iş yerinden yükselen alevler, kısa sürede büyüyerek yakınındaki diğer iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bitlis, Tatvan, Ahlat ve Güroymak belediyelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda araç ve personelle yürütülen müdahalede yangın güçlükle kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı yangında birçok iş yeri hasar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.





