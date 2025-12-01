Yeni Şafak
Çorum’da aranan 41 şahıs tutuklandı

23:031/12/2025, Pazartesi
IHA
Çorum İl Jandarma Komutanlığı
Çorum İl Jandarma Komutanlığı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirilen denetimlerde farklı suçlardan aranan toplam 78 kişiyi yakaladı. Yakalanan 78 kişiden 41'i tutuklandı.

Çorum JASAT dedektifleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 78 aranan şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 41’i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT dedektifleri ve diğer birlikler tarafından 1-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerden, haklarında farklı suçlardan arama kaydı bulunan toplam 78 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 37’si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 41 şahıs tutuklandı.



