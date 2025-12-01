Çorum’da aranan 41 şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT dedektifleri ve diğer birlikler tarafından 1-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerden, haklarında farklı suçlardan arama kaydı bulunan toplam 78 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 37’si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 41 şahıs tutuklandı.