Çorum’da aranan 41 şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT dedektifleri ve diğer birlikler tarafından 1-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerden, haklarında farklı suçlardan arama kaydı bulunan toplam 78 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 37’si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 41 şahıs tutuklandı.