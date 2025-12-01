Yeni Şafak
Bolu'da mesai arkadaşına kompresörle eziyet eden işçi tutuklandı

Bolu'da mesai arkadaşına kompresörle eziyet eden işçi tutuklandı

12:561/12/2025, Pazartesi
DHA
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 işçi tutuklandı.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 işçi tutuklandı.

Bolu’nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde, mesai arkadaşı Ö.K.’ye, makatından kompresörle hava basarak yaralanmasına sebep olan işçi tutuklandı.

Olay, 5 gün önce Göynük’teki bir enerji santralinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 1 işçi, mesai arkadaşı Ö.K.’ye iddiaya göre ‘şaka amacıyla’ makatından kompresörle hava bastı. Yaralanan Ö.K., olay yerine çağrılan ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalın bağırsağında yırtık tespit edilen Ö.K. burada ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı geçen Ö.K.’nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 işçi tutuklandı.





#bolu
#işçi
#kompresör
