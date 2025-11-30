Kompresörle 'şaka' yapılan işçinin kalın bağırsağı patladı

Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bolu'da santralde çalışan bir işçi, iddiaya göre birlikte çalıştığı Ö. K.'ye "şaka" yapmak için kompresörle makatından hava bastı. Olay sonrası karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Ö. K.'nin kalın bağırsağının yırtıldığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı 4 işçiden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bolu’nun Göynük ilçesinde kompresörle hava basılan işçinin kalın bağırsağı patladı.
Olay, yaklaşık 5 gün önce Göynük’teki bir enerji santralinde meydana geldi. İddiaya göre, santralde çalışan bir işçi, birlikte çalıştığı Ö.K.’ye iddiaya göre
"şaka"
yapmak amacıyla kompresörle makatından hava bastı. Olayın ardından fenalaşan Ö.K., kendi imkanlarıyla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Ö.K.’nin hastanede yapılan kontrolde kalın bağırsağında yırtık tespit edildi.
Kalın bağırsağının patladığı belirlenen ve acil ameliyata alınan Ö.K’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri tarafından karakola götürülen 4 işçiden biri gözaltına alındı, 3 kişi serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
#Bolu
#Kompresör
#Tutuklama