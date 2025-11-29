Üzerlerinde uyuşturucu ile yakalandılar: İki tutuklama

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri 2 şahsı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 57 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. ve F.T. isimli şahıslar, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.