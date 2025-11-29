Üzerlerinde uyuşturucu ile yakalandılar: İki tutuklama

Adıyaman’da polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri iki kişiyi durdurarak üzerlerinde arama yaptı. Aramada 57 gram metamfetamin ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A. ve F.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.
