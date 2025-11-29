Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adıyaman
Üzerlerinde uyuşturucu ile yakalandılar: İki tutuklama

Üzerlerinde uyuşturucu ile yakalandılar: İki tutuklama

00:2829/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Polis, Besni’de 57 gram metamfetamin ele geçirdi.
Polis, Besni’de 57 gram metamfetamin ele geçirdi.

Adıyaman’da polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri iki kişiyi durdurarak üzerlerinde arama yaptı. Aramada 57 gram metamfetamin ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A. ve F.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri 2 şahsı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 57 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. ve F.T. isimli şahıslar, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Adıyaman
#Besni
#Uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aralık 2025 temettü takvimi açıklandı: Hangi şirket ne kadar kar payı dağıtacak? İşte tarihler ve tutarlar