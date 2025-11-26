Cip ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada üç yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Mahmut G.’nin kullandığı 02 H 0168 plakalı şehiriçi yolcu minibüsü ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 KTL 447 plakalı cip çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Mahmut G., kızı Emine G. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.