Cip ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada üç yaralı

00:3126/11/2025, Çarşamba
IHA
Adıyaman'da şehiriçi yolcu minibüsü ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Adıyaman’da cip ile şehiriçi yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Mahmut G.’nin kullandığı 02 H 0168 plakalı şehiriçi yolcu minibüsü ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 KTL 447 plakalı cip çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Mahmut G., kızı Emine G. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Adıyaman
#Kaza
#Minibüs
