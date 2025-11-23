Yeni Şafak
Aşırı hız yapan araç park halindeki otomobile çarpıp inşaat alanına uçtu: İki kişi yaralandı

Aşırı hız yapan araç park halindeki otomobile çarpıp inşaat alanına uçtu: İki kişi yaralandı

21:2123/11/2025, Pazar
IHA
Adıyaman’da aşırı hız yaptığı iddia edilen hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptıktan sonra inşaat alanına uçtu. Kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi’nde E.D.’nin kullandığı 02 HK 110 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki 46 ACE 294 plakalı otomobile çarptı.

Otomobilin üstünden uçan hafif ticari araç, inşaat alanına devrildi. Kazada sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Adıyaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


#Adıyaman
#Hız
#Trafik kazası
