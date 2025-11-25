Kocaeli'de bungalov dolandırıcılığı operasyonu: 23 tutuklama

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, Hatay, Osmaniye, Adana, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Hakkari, Sinop ve Muş'ta birçok vatandaşın, günübirlik bungalov kiralamak için internet ve sosyal medya üzerinden şüphelilerin verdiği hesap numaralarına havale yaparak dolandırıldıkları şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.