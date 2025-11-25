Kentte dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda; F.T.'yi telefonla arayan kişiler, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıttı. Eşinin adının bir soruşturmada geçtiğini söyleyen dolandırıcılar, F.T.'ye "Paranızı güvene alalım" dedi. Telefonda söylenenlere inanan kadın, evinin yakınındaki parka giderek yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve dövizi teslim etti. Dolandırıcılar, F.T.'ye soruşturmanın gizli yürütüldüğünü, olaydan kimseye bahsetmemesi gerektiğini de söyledi.