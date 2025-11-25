Yeni Şafak
'Eşinin adı bir soruşturmada geçiyor' yalanıyla 2 milyon lira dolandırıldı

16:3525/11/2025, Salı
DHA
Telefonla aradıkları kadını 2 milyon lira dolandırdılar
Telefonla aradıkları kadını 2 milyon lira dolandırdılar

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde telefonla aradıkları kadını "Eşinin adı bir soruşturmada geçiyor" diye kandırıp, yaklaşık 2 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını dolandıran 2 şüpheli, Bilecik'te yakalandı.

Kentte dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda; F.T.'yi telefonla arayan kişiler, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıttı. Eşinin adının bir soruşturmada geçtiğini söyleyen dolandırıcılar, F.T.'ye "Paranızı güvene alalım" dedi. Telefonda söylenenlere inanan kadın, evinin yakınındaki parka giderek yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve dövizi teslim etti. Dolandırıcılar, F.T.'ye soruşturmanın gizli yürütüldüğünü, olaydan kimseye bahsetmemesi gerektiğini de söyledi.

Adliyeye sevk edildiler

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan F.T., polis merkezine başvurdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Olaya karıştığı tespit edilen Ş.G. ve A.T. takibe alındı. Şüphelilerin para ve ziynet eşyasını aldıktan sonra taksiyle Afyonkarahisar'a, oradan da otobüsle İstanbul'a gidecekleri belirlendi. 2 şüpheli, Bilecik'te bindikleri otobüste yakalandı. Aramada, yaklaşık 2 milyon TL değerinde döviz ile ziynet eşyası ele geçirildi. Ş.G. ve A.T., polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Bolvadin Adliyesi'ne sevk edildi.





#Afyonkarahisar
#Bolvadin
#dolandırıcılık
