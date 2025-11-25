Sosyal medyada "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık yapan 7 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, "büyü bozma" bahanesiyle Instagram uygulaması üzerinden verdikleri ilanlarla kendileriyle iletişime geçen kişileri dolandıran şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında elde edilen İletişim Tespit Tutanağı (tape) kayıtları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve kolluk kuvvetlerinin araştırmaları neticesinde birbirleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli hakkında, "dini inanç ve duyguları istismar etmek" ve "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.