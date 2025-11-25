Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Sosyal medyada "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık yapan 7 şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medyada "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık yapan 7 şüpheli gözaltına alındı

12:2125/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Ekiplerce 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Ekiplerce 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya uygulamasından "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, "büyü bozma" bahanesiyle Instagram uygulaması üzerinden verdikleri ilanlarla kendileriyle iletişime geçen kişileri dolandıran şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.


Soruşturma kapsamında elde edilen İletişim Tespit Tutanağı (tape) kayıtları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve kolluk kuvvetlerinin araştırmaları neticesinde birbirleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli hakkında, "dini inanç ve duyguları istismar etmek" ve "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.


Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, suç unsuru içerdiği belirlenen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



#"büyü bozma"
#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu
#dolandırıcılık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor: Masadaki üç kritik senaryo ve beklentiler ne yönde?