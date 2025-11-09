Yeni Şafak
Panelvanda kompresör patladı: İki kişi yaralandı

23:379/11/2025, Pazar
AA
Kompresör patlaması sonrası ekipler olay yerine sevk edildi.
Kompresör patlaması sonrası ekipler olay yerine sevk edildi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde lastik yol yardım aracında bulunan kompresör makinası bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın basınç etkisiyle 19 ve 21 yaşındaki iki kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken araçta ciddi hasar oluştu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir panelvandaki kompresör makinasının patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Örnekköy Mahallesi'nde lastik yol yardım aracı olarak kullanılan 35 BZB 533 plakalı panelvandaki kompresör makinası henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patladı.

Patlamada oluşan basıncın etkisiyle olay yerinde bulunan Erdem Suzen (19) ile Cengiz İlyas Kılıç (21) yaralandı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Suzen ve Kılıç, İzmir Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Patlamanın etkisiyle panelvanda hasar oluştu.



