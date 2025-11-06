Kentsel dönüşüm sözü verilen Uzundere'nin çöp toplama sahası olarak kullanılmasına tepki: 'Sabrımız taştı!'









﻿KARABAĞLAR BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI





Karabağ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Uzundere Mahallesi içerisindeki belediyemize ait temizlik işleri şantiyesi alanı Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişme Alanı içerisinde olmakla birlikte planlarda 'belediye hizmet alanı' olarak tanımlanmış, belediyemize ait bir alandır. Şu an yaşadığımız durum Karabağlar genelinde topladığımız çöplerin transfer işlemleri sırasında yaşanan aksaklıklardan dolayı mahallelerimizin ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına yaratılan ara bir çözümdür. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürüttüğü görüşmeler kapsamında nihai çözümün oluşturulacağını, vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın belediyemizin mağduriyetinin giderileceğine ve en kısa zamanda normal şartlara döneceğimize eminiz. Bu süreçte hem ilgili kurumların hem de vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstereceğine ve elbirliğiyle bir çözüm oluşturacağımıza inanıyoruz" denildi.