Yozgat'ta 40 tona yakın atın rezervi bulundu

17:391/12/2025, Pazartesi
40 tona yakın altının değeri 4 milyar dolar.

Yozgat'ta 40 tona yakın altın bulundu. Rezervin değeri 4 milyar dolar.

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesindeki rezerv alanda yaklaşık 927 bin ons altın olduğu tespit edildi. Bu, son yılların en büyük altın keşiflerinden birisi. Yedi ruhsat sahasında yapılan incelemelerde bin 968 hektarlık alanda 41,2 milyon ton potansiyel cevher tespit edildi. Çıkarılacak cevher, bölgedeki tesiste işlenecek. Ülkemizin güncel altın rezervi ise 104 milyar 392 milyon dolar. Yani bulunan altın, güncel rezervlerin yaklaşık yüzde 4’üne denk geliyor.




01 Aralık, Pazartesi

#altın rezervi
#Türkiye altın rezervi
#Yozgat altın madeni
