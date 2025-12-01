Genç Türkiye Forumu Şanlıurfa'da gerçekleştirildi

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen Genç Türkiye Forumu’nun on birincisi, 29-30 Kasım 2025 tarihinde Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. Forum, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 18-30 yaş aralığındaki yaklaşık 300 genç katılımcıyı bir araya getirdi.
Genç Türkiye Forumu'nda “Gençlerin Terörsüz Türkiye Algısı” ele alındı. TGSP tarafından yapılan saha araştırması sonuçları doğrultusunda belirlenen gündem maddeleri, programda katılımcı gençlerle çalıştay formatında tartışıldı.
Sorun tespit, sorun analizi ve çözüm önerileri olmak üzere üç aşamada ilerleyen oturumlar, genel müzakerede Dilara Sayan’ın moderatörlüğünde Bilal Erdoğan ve Ömer Çelik’in katılımlarıyla birinci ağızdan yetkililere aktarıldı.
Çeşitli konu başlıkları masalarda tartışıldı
Terör ve Gençlik, Propaganda ve Dijital Denetim, Terör Politikaları ve Toplumsal Güven, Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye, Terör ve Diplomasi, Terör ve Eğitim, Terör; Ekonomi ve İstihdam, Terör ve Medya, Hukuk Demokrasi ve İnsan Hakları, Terör ve Psikoloji Gelecek Adımlar Genç Türkiye Forumu’nda Türkiye genelinde yapılan Terörsüz Türkiye Algısı saha araştırmasının verileri çeşitli konu başlıkları üzerinden ele alınarak, katılımcı gençlerin analiz ve çözüm önerileri toplandı.
Bu süreçte ortaya çıkan fikirler, ilgili paydaşlarla ikinci gün müzakere oturumunda yüzyüze paylaşılacak ve gelecek adımlar için temel oluşturacak. Etkinlik sonrası veriler raporlaştırılarak ilgililerle paylaşılacaktır.
Genç Türkiye Forumu, Türkiye’nin farklı bölgelerinde devam eden etkinlikleriyle gençlerin seslerini duyurmayı sürdürecek ve gençlerin aktif katılımıyla sosyal sorunlara çözüm arayışını ilerletecektir.