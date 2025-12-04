Yeni Şafak
Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

16:164/12/2025, Perşembe
Gaziosmanpaşa'da yangın
Gaziosmanpaşa'da yangın

Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Binada mahsur kalan kişilerin balkonda çığlık atarak yardım istediği anlar sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Merkez Mahallesi Sefa Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden binadaki kişilerden bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yoğun duman nedeniyle üst katlarda yaşayanlar evlerinde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Mahsur kalan kişilerin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Mahsur kalanlar çığlık atarak yardım istedi

Yangın sırasında yaşanan panik anları sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yoğun dumanın kaplandığı binada yaşayan kişilerin balkona çıkarak çığlık atarak yardım istedikleri anlar yer aldı.






#Gaziosmanpaşa
#yangın
#duman
