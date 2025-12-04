Yeni Şafak
Fethiye'de kamp alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Fethiye'de kamp alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamp alanında çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 50 taşınabilir ev ile karavan zarar gördü.

Yanıklar Mahallesi'nde Katrancı Koyu'ndaki alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.



Alevler, kısa sürede taşınabilir evler (tiny house) ile karavanlara sıçradı.



Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 50 taşınabilir ev ile karavan zarar gördü.



Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.



Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.



