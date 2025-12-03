Trump Maduro’nun telefonlarını açmıyor

Reuters’ın haberine göre Trump ve Maduro arasında 21 Kasım’da yapılan telefon görüşmesinde Trump, Maduro’ya son bir çıkış şansı tanıdı. İngiliz haber ajansının görüşmeye ilişkin bilgi sahibi olan 4 kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, 21 Kasım’da telefonda görüştüğü Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya "aile üyeleriyle birlikte kendi seçtiği bir yere gitmek üzere Venezuela’yı terk etmesi için bir haftası olduğunu" söyledi. Maduro, Trump’a ülkesinden ayrılmaya hazır olduğunu, ancak kendisi ve ailesi için tam yasal af, tüm ABD yaptırımlarının kaldırılması ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ndeki davanın sonlandırılmasını istediğini iletti. Ayrıca, insan hakları ihlalleri, uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzlukla suçlanan 100’den fazla Venezuelalı yetkiliye yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep etti.