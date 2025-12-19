Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
İzmit'e Rus yapımı İHA düştü: İçişleri Bakanlığından 'Orlan-10' açıklaması

İzmit'e Rus yapımı İHA düştü: İçişleri Bakanlığından 'Orlan-10' açıklaması

16:0219/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Düşen İHA ile ilgili inceleme başlatıldı.
Düşen İHA ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yer alan kırsal Çubuklubala Mahallesine insansız hava aracı (İHA) düştü. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen İHA bulundu. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir." denildi.

İlçeye bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesindeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Düşen İHA ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bakanlıktan açıklama: Rus menşei olduğu değerlendirilmektedir

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,
"Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre; Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir."
denildi.
#Kocaeli
#İzmit
#İHA
#Çubuklubala Mahallesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, ne zaman Meclis'e gelecek?