İzmit'e Rus yapımı İHA düştü: İçişleri Bakanlığından 'Orlan-10' açıklaması

Düşen İHA ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yer alan kırsal Çubuklubala Mahallesine insansız hava aracı (İHA) düştü. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen İHA bulundu. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir." denildi.
İlçeye bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesindeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Bakanlıktan açıklama: Rus menşei olduğu değerlendirilmektedir
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,
"Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre; Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir."
denildi.
