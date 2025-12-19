İHA en uygun yerde kontrollü olarak düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hafta başında Türkiye hava sahasını ihlal ederek giren ve güvenli bir alanda düşürülen İHA ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. MSB kaynakları Karadeniz yönünden Türk hava sahasına yaklaşan bir İHA tespit edilmesi üzerine, standart operasyonel prosedürler çerçevesinde tespit, teşhis ve takip sürecinin anında başlatıldığını söyledi.

PROSEDÜRLER TAMAMLANDI

Kaynaklar, “Yapılan değerlendirmeler neticesinde, hava sahası emniyetinin muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, kontrolden çıktığı anlaşılan İHA, F-16 uçaklarımız tarafından takip edilmiş, prosedürlerin tamamlanmasını müteakip en uygun yerde kontrollü bir müdahaleyle düşürülmüştür” ifadelerini kullandı.

YÜKSEK HASSASİYET GÖZETİLDİ

Hava sahasına ilişkin alınan tüm kararların sivil hava trafiği dâhil olmak üzere hava sahası emniyetinin korunması, yerleşim alanlarına yönelik risklerin önlenmesi ve elde edilen verilerin bütüncül değerlendirilmesi esaslarına dayalı olarak, yüksek hassasiyetle verildiği belirtildi. Bu kapsamda uygulanan yöntemin, yerleşim alanlarına yönelik riskleri bertaraf eden, sivil havacılık faaliyetlerinin emniyetini de önceleyen en ihtiyatlı ve güvenli yaklaşım olarak icra edildiği kaydedildi.

İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİ

Havada vurularak imha edilen İHA’nın, çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağıldığı ve bu nedenle sahada tek parça veya bütünlük arz eden enkaz tespitini zorlaştırdığını belirten kaynaklar, “Bu çerçevede, arama-tarama ve teknik inceleme faaliyetleri ilgili birimlerce titizlikle sürdürülmekte olup, doğrulama süreçleri tamamlanmadan olay hakkında yapılan spekülatif değerlendirme ve dezenformasyon içerikli iddialara itibar edilmemesi önem arz etmektedir” dedi.

ZAFİYET YOK

“Hava savunma sistemlerinden beklenen; hava sahasına giren unsurların tespiti, teşhisi, takibi ve imhasıdır” diyen kaynaklar, “Bahse konu İHA ile ilgili süreç başarıyla yönetilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Hava savunma sistemimizin zafiyet içinde olduğu yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm bunlara ilave olarak; Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş dolayısıyla Karadeniz’in güvenliğine yönelik bu tür olumsuzluklar konusunda her iki tarafın da daha dikkatli olmaları hususunda muhataplarımız ikaz edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Suriye’de süreç yakından takip ediliyor

Suriye’de yaşanan gelişmelere de değinen kaynaklar, “Suriye Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. Suriye’nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için kritik öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesini desteklemeye kararlıdır. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz” diye konuştu.







