Düşürülen İHA Rus yapımı Orlan-10 mu?

Türk hava sahasını ihlal edince 15 Aralık'ta F-16’ların düşürdüğü kimliği belirsiz insansız hava aracına (İHA) ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, olayın ardından bölgede güvenlik tedbirlerinin artırıldığını ve inceleme başlatıldığını duyurdu. İlk tespitlerde Karadeniz’den Türk hava sahasına giren İHA’nın hangi ülkeye ait olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmazken, teknik incelemenin sürdüğü belirtildi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, düşürülen İHA’nın Rus yapımı Orlan-10 olduğu belirtiliyor. Söz konusu İHA’nın enkazının Türk Hava Kuvvetleri unsurları tarafından alınarak detaylı incelemeye tabi tutulduğu öğrenildi. Teknik incelemeler kapsamında İHA’nın menşei, uçuş rotası ve görev amacı araştırılıyor. Olayın “false flag” yani gerçek faillerin kimliğini gizleyerek suçun başka tarafın üstüne yıkıldığı “sahte bayrak operasyonu” olma ihtimali üzerinde duruluyor. Bir diğer olasılık da İHA’nın kontrol dışına çıkıp Türkiye’ye geldiği yönünde. 2022 yılında da bir Orlan-10 Gümüşhane’de dağlık araziye düşmüştü.