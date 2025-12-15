Yeni Şafak
MSB duyurdu: Türk F-16'lar Karadeniz üzerinde İHA düşürdü

21:01 15/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de bir insansız hava aracının Türk F-16'lar tarafından meskun mahal dışında düşürüldüğünü açıkladı. Açıklamada Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına yaklaşan bir hava izinin tespit edildiği bunun üzerine NATO ve milli kontroldeki F-16’lara alarm reaksiyon görevi verildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına doğru yaklaşan bir hava izinin tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, söz konusu hava izinin rutin prosedürler kapsamında takip altına alındığı belirtildi.

Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla NATO ve milli kontroldeki F-16 savaş uçaklarına alarm reaksiyon görevi verildiği kaydedildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracına (İHA) ait olduğu tespit edildi.

MSB, herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına söz konusu İHA’nın meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürüldüğünü bildirdi.



