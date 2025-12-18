İHA takip sistemi kuruluyor

Pasifik Holding bünyesinde faaliyet yürüten TİTRA Teknoloji Kurucu Ortağı M. Selman Dönmez ve TİTRA Teknoloji Genel Müdürü Ekrem Ünlü, Ankara’daki üretim tesislerinde bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Burada faaliyetleri hakkında bilgi veren M. Selman Dönmez, ticari tarafta olan droneların takibine yönelik bir yazılım gerçekleştirdiklerini söyledi. Yazılımın, hali hazırda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından etkin bir şekilde test edildiğini vurgulayan Dönmez, İHA takip sisteminin TİTRA Teknoloji’nin insansız lojistik vizyonunun önemli bileşenlerinden bir tanesi olacağını söyledi.
Dönmez, “Bütün dünya içinde çok ciddi ve ihracat potansiyeli olan bir ürün. Yakın zamanda devreye alınması ve bütün Türkiye'ye yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu teknoloji aslına bakarsanız bizim uzun vade vizyonumuzda en önemli oyunculardan bir tanesi. Uçtan uca insansız lojistik konseptine bütüncül çözümler üretmek; üreticiden son kullanıcıya kadar tüm lojistik sürecini insansız sistemlerle yönetebilir hale gelmek temel hedefimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda, lojistik merkezlerinin oluşturulması, lojistik ağlar içerisinde ara depolama bölgelerinin konumlandırılması ve üreticiden bu depolara transferlerin insansız sistemler aracılığıyla gerçekleştirilmesi kritik bir rol üstlenmektedir. Devamında ise bu ana depolardan alt ölçekteki yerel depolara, oradan da doğrudan son kullanıcıya ürünlerin ulaştırılabildiği entegre bir yapı öngörülmektedir. Bu yaklaşım; akıllı şehirler ve hava mobilitesi (air mobility) konseptleri içinde, bugün ve gelecekte en stratejik alanlardan biri olarak öne çıkacak" dedi.
TİTRA Teknoloji bünyesinde 250'ye yakın çalışan olduğunu anlatan Dönmez, bu sayının yüzde 75'ine yakınının mühendis ve teknik personel olduğunu belirtti. Dönmez, Türk mühendislerinin ürün geliştirdikçe ve kullanıldıkça geliştirme kabiliyetlerinin de aynı ölçüde arttığını söyledi.
- ALPİN:Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN üzerinden geçen 5 seneye rağmen hala dünyada sayılı ürünler arasında yer alıyor. Çünkü özellikle yük taşıma kapasitesi, dikine iniş kalkış yapabilmesi, döner kanatlı bir insansız hava aracı olması ve bu sayede hover kabiliyeti ile operasyonel esneklik sağlayabilmesi kullanıcıya ALPİN’i diğer sabit kanatlı insansız hava araçlarından farklı bir konuma yerleştiriyor. Teknoloji sürekli çalışmayı ve geliştirmeyi gerektiriyor. Bütün dünyada şu an insansız helikopter konsepti üzerine yatırımlar, çalışmalar, geliştirme faaliyetleri devam ediyor. ALPİN 2, ilk versiyona göre kabiliyet ve yetenek açısından daha gelişmiş bir platform haline geldi. ALPİN 2 platformunda insansızlaştırmaya yönelik bütün aviyonikler, elektronikler ve yazılımlar bizim tarafımızdan geliştirildi. Böylece ALPİN 2 platformu yaklaşık yüzde 85 yerlilik oranına erişti. Bu yıl sonuna doğru 4 adet ALPİN 2 teslimatı da gerçekleşecek.
- DUMRUL:Dumrul, Türkiye'nin ilk silahlı küçük tip insansız helikopteri. Dumrul askerimizin talebiyle üzerine silah entegrasyonuyla birlikte bir silahlı platform haline geldi. Rüzgar dayanımı, havada kalış süresi, otonom yük, görev yapabilme kabiliyeti, FPV ile kullanılabilme özellikleri açıkçası bu platformun özel kuvvetler tarafından, sahada operasyon yapan birlikler tarafından etkin bir şekilde kullanılabilecek bir platform haline getiriyor. Benzer platformlar dünya çapında oldukça yaygın.
- DELİ:DELİ’nin farklı versiyonları var. DELİ 2 tamamen GPS güdümlü koordinatlara dalış yapabilen, üzerinde anti-jam antenleri bulunan bir platform. DELİ Mini ise daha elden atılabilir bir konsept olan aynı zamanda FPV gözlükle de sürülebilen bir kamikaze İHA.
- MERKÜT:Merküt insansız hava aracımız da envantere girmiş durumda. Termal kameralı ve kablolu versiyon olarak geliştirdiğimiz bir ürün. Şu an Türkiye'de sadece bizim tarafımızdan envantere dahil oldu. Dolayısıyla bu özelliklere sahip Türkiye'deki ilk İHA üreticisiyiz diyebiliriz.
- PARS Vtol:PARS Vtol, geri gelen bildirimler neticesinde dikine iniş kalkış özelliğinin talep edildiği bir keşif gözetleme İHA’sı. Ön başlığı değiştirilebilir. Bu sayede üzerine MERKÜT entegrasyonu yapabileceğimiz bir platform. 4 saate kadar havada kalabilmeyi hedefliyoruz. İnşallah bunun da test uçuşları 2026'nın ilk çeyreğinde tamamlanacak.
- KORGAN:Korgan, drone kutusu, drone'ların ve insan sava araçlarının özellikle sınır güvenliği, tesis güvenliği gibi konularda kullanımı arttıkça operatör etkinliğinin minimize edilmesi de ayrı bir ihtiyaç. Özellikle drone'ların otomatik olarak alan kalkıp, keşif gözetleme faaliyeti yapıp tekrar kutusuna gelip otomatik olarak şarj edilen Hem sektörün içerisinde bulunan ticari dronlarla, belli seviyedeki ticari dronlarla, DJI'ın bazı modelleri yine farklı ticari dronlarla entegre olabiliyor. Hem de kendi geliştirdiğimiz dronlarla entegre, herhangi bir şarj operasyonu için operatör ayırmadan şarj edilmesini sağlayan bir kutu. Bunun da iki versiyonu mevcut.
- SEYYAH:Seyyah görsel seyri-sefer sistemi, üzerine yüklenmiş harita üzerinden uçuş bölgesindeki etkin, aktif görüntüyü analiz ederek yapay zeka desteğiyle konumunu belirleyen, hava aracının konumu ve hız bilgisini besleyen bir görsel seyri-sefer sistemi. Bütün dünyanın çalıştığı konulardan bir tanesi. Bizim geldiğimiz noktada kendi hava araçlarımıza hız kapasitesi, uçuş irtifası gibi noktalardan baktığımızda kendi hava araçlarımıza entegre ettiğimiz yetkinlik seviyesi şu an kendi hava araçlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede olan ama geliştirdikçe de jet, yakıtlı, insansız hava araçları daha yüksek irtifada uçan İnsansız hava araçlarının üzerine de entegre edilmesi gereken bir ürün. O noktada da geliştirme faaliyetlerimiz devam ediyor.
HEDEF DÜNYA İLE REKABET EDİLEBİLİR SEVİYEYE ÇIKMAK
TİTRA Teknoloji Genel Müdürü Ekrem Ünlü ise hem firma hem de sektör olarak daha büyük insansız helikopter platformlarına doğru ilerlenmesi gerektiğini aktardı.
Ünlü, “Bizim sadece müşteri portföyümüz Türkiye ile sınırlı kalmamalı. Dünyaya açıldığımızda da bu ürünü geliştirdiğimiz teknolojide rekabet edebilir noktaya taşımamız lazım. Yüzey alanı geniş coğrafyalarda, nüfusu kalabalık coğrafyalarda daha fazla yük taşıma kapasitesini sahip insansız dikey iniş kalkışlı helikopter tipi insansız hava araçlarının ihtiyacının giderek arttığını görüyoruz" dedi.