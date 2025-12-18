İHA takip sistemi kuruluyor

ALPİN:

Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN üzerinden geçen 5 seneye rağmen hala dünyada sayılı ürünler arasında yer alıyor. Çünkü özellikle yük taşıma kapasitesi, dikine iniş kalkış yapabilmesi, döner kanatlı bir insansız hava aracı olması ve bu sayede hover kabiliyeti ile operasyonel esneklik sağlayabilmesi kullanıcıya ALPİN’i diğer sabit kanatlı insansız hava araçlarından farklı bir konuma yerleştiriyor. Teknoloji sürekli çalışmayı ve geliştirmeyi gerektiriyor. Bütün dünyada şu an insansız helikopter konsepti üzerine yatırımlar, çalışmalar, geliştirme faaliyetleri devam ediyor. ALPİN 2, ilk versiyona göre kabiliyet ve yetenek açısından daha gelişmiş bir platform haline geldi. ALPİN 2 platformunda insansızlaştırmaya yönelik bütün aviyonikler, elektronikler ve yazılımlar bizim tarafımızdan geliştirildi. Böylece ALPİN 2 platformu yaklaşık yüzde 85 yerlilik oranına erişti. Bu yıl sonuna doğru 4 adet ALPİN 2 teslimatı da gerçekleşecek.