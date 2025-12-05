Böyle futbolcu olmaz: Sezonun yarısında yok! Kariyerinde rekor men cezasına imza attı

Süper Lig'den 1. Lig ekibine transfer olarak büyük yankı uyandıran deneyimli yıldızın kariyeri skandallarla gölgelendi. Kısa sürede tam üç kez kırmızı kart gören ve bir maçta kendi takım arkadaşına tokat atma olayına karışan tecrübeli oyuncu, disiplin kurulundan rekor cezalar aldı.

1 /5 Yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan Sakaryaspor'a transfer olan Caner Erkin'in yeni takımındaki kariyeri olaylı devam ediyor.



2 /5 KIRMIZI KARTLAR, TOKAT Caner Erkin, bu sezon Sakaryaspor'da 3 kez kırmızı kart gördü. 37 yaşındaki futbolcu, ayrıca takım arkadaşı Burak Altıparmak ile saha içerisinde yaşadığı tartışmanın ardından Altıparmak'a tokat attı ve kısa bir süre kadro dışı kaldı.



3 /5 5 MAÇ MEN Sakaryaspor'un ligde son oynadığı Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Caner Erkin, 5 maç men cezası aldı.



4 /5 DAHA ÖNCE 8 MAÇ Bu sezon gördüğü üçüncü kırmızı kartla birlikte 5 maç men cezası alan deneyimli futbolcu, daha önceki kırmızı kartlarında da 2 ve 6 maç men cezası almıştı.

