Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Böyle futbolcu olmaz: Sezonun yarısında yok! Kariyerinde rekor men cezasına imza attı

Böyle futbolcu olmaz: Sezonun yarısında yok! Kariyerinde rekor men cezasına imza attı

10:335/12/2025, Cuma
G: 5/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'den 1. Lig ekibine transfer olarak büyük yankı uyandıran deneyimli yıldızın kariyeri skandallarla gölgelendi. Kısa sürede tam üç kez kırmızı kart gören ve bir maçta kendi takım arkadaşına tokat atma olayına karışan tecrübeli oyuncu, disiplin kurulundan rekor cezalar aldı.

Yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan Sakaryaspor'a transfer olan Caner Erkin'in yeni takımındaki kariyeri olaylı devam ediyor.


KIRMIZI KARTLAR, TOKAT

Caner Erkin, bu sezon Sakaryaspor'da 3 kez kırmızı kart gördü. 37 yaşındaki futbolcu, ayrıca takım arkadaşı Burak Altıparmak ile saha içerisinde yaşadığı tartışmanın ardından Altıparmak'a tokat attı ve kısa bir süre kadro dışı kaldı.


5 MAÇ MEN

Sakaryaspor'un ligde son oynadığı Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Caner Erkin, 5 maç men cezası aldı.


DAHA ÖNCE 8 MAÇ

Bu sezon gördüğü üçüncü kırmızı kartla birlikte 5 maç men cezası alan deneyimli futbolcu, daha önceki kırmızı kartlarında da 2 ve 6 maç men cezası almıştı.


Sakaryaspor'da bu sezon 8 maçta 2 asistle oynayan Caner Erkin, kırmızı kartlarının ardından toplamda ise 13 maç men cezası aldı.


#Caner Erkin
#Sakaryaspor
#Trendyol 1. Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM hafta sonu 3 sınav birden gerçekleştirecek: İşte 6-7 Aralık sınav takvimi