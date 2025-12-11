Bu kulvarda çıktığı 99 karşılaşmada 48 galibiyet elde eden sarı-lacivertli takım, 30 müsabakada ise rakipleriyle yenişemezken 21 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda 141 gol kaydeden sarı-lacivertliler, kalesinde ise 101 gol gördü.







