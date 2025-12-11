Yeni Şafak
Brann - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

15:19 11/12/2025
G: 11/12/2025, jeudi
UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Brann ile karşılaşacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Brann - Fenerbahçe canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşacak. Geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayan sarı-lacivertliler 20. sırada bulunuyor.


Evinde oynadığı 3 maçta Nice ve Stuttgart'ı mağlup eden Fenerbahçe Ferencvaros ile ise 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda çıktığı 2 maçta ise Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olurken Viktoria Plzen'le ise golsüz berabere kalmıştı.


Brann da sarı-lacivertlilerle benzer bir performans sergiledi. 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayan Norveç temsilcisi, 6 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.


Norveç'in genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösterse de mücadelenin oynanacağı Bergen kentinde hava sıcaklığının 8 ile 10 derece arasında seyretmesi bekleniyor.


Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 99 maça çıkarken Brann deplasmanında 100. müsabakasını oynayacak.

Bu kulvarda çıktığı 99 karşılaşmada 48 galibiyet elde eden sarı-lacivertli takım, 30 müsabakada ise rakipleriyle yenişemezken 21 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda 141 gol kaydeden sarı-lacivertliler, kalesinde ise 101 gol gördü.



BRANN - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 23.00'te başlayacak. Fransa Futbol Federasyonundan Willy Delajod'un yöneteceği 90 dakikada Erwan Finjean ve Valentin Evrard ise yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


BRANN - FENERBAHÇE CANLI İZLE

Brann - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.


