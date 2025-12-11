Rusya ve Çin'e cevap gecikmedi: Japonya ve ABD'den ortak tatbikat

Rusya ve Çin’e ait askeri uçakların Japonya hava sahası yakınlarında ortak uçuş yapması bölgede askeri gerilimi artırırken Japonya ve ABD’den dikkat çeken bir hamle geldi. Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve ABD Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçaklarının Japon Denizi üzerinde ortak tatbikat yaptığı bildirildi. Tatbikata SDF’ye ait 3 adet F-35 ile 3 adet F-15 savaş uçağının yanı sıra ABD’ye ait 2 adet B-52 stratejik bombardıman uçağının katıldığı aktarıldı. Tatbikatın "Japonya’yı çevreleyen güvenlik ortamının giderek daha ciddi hale gelmesi üzerine" gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, "Bu ortak tatbikat, Japonya ve ABD’nin güç kullanarak statükoda tek taraflı değişiklikler yapılmasına müsamaha göstermeyeceğinin yeniden teyidi niteliğindedir" ifadelerine yer verildi. Tatbikatın ayrıca Japonya ve ABD’nin hazırlık duruşunu ortaya koyduğu ve ittifakın caydırıcılık ile müdahale kapasitesini güçlendirdiği ifade edildi.