ABD Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koydu

10:5211/12/2025, Perşembe
DHA
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.
ABD güçleri, Venezuela kıyıları açıklarındaki bir petrol tankerine helikopterlerle düzenledikleri operasyonla el koydu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi operasyona ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela açıklarındaki bir petrol tankerine ‘iyi bir gerekçeyle’ el koyduklarını duyurdu. Söz konusu petrol tankerini ellerinde tutacaklarını söyleyen Trump, tankerin kime ait olduğuna dair ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.


ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de FBI, İç Güvenlik Bakanlığı ve Sahil Güvenliği’nin, ABD ordusunun desteğiyle yaptırıma tabi bir petrol tankerine el koyduğunu bildirdi. Bondi ayrıca operasyona ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.



