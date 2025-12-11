Venezuela petrol tankerine el koyan ABD’ye hırsızlık suçlaması

"Bu, Başkan'ın ilk itirafı değildir, 2024 seçim kampanyası sırasında da açıkça, hiçbir karşılık ödemeden Venezuela petrolüne el koymayı hedeflediğini söyleyerek, ülkemize yönelik saldırı politikasının enerji kaynaklarımızı gasbetmeye yönelik planlı bir strateji olduğunu ortaya koymuştu. Bu koşullar altında, Venezuela'ya yönelik uzun süreli saldırının gerçek nedenleri nihayet tamamen açığa çıkmıştır. Ne göç meselesidir, ne uyuşturucu kaçakçılığı, ne demokrasi, ne de insan hakları. Her zaman doğal zenginliklerimiz, petrolümüz, enerjimiz ve yalnızca Venezuela halkına ait olan kaynaklarımız söz konusuydu."